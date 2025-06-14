Видео В Ливанском крае победил 24-летний политик

"Интерес к политике появился с очень раннего возраста, но участие в выборах связано не столько с политическими соображениями, сколько с реальной заинтересованностью в процессах края", - говорит сейчас Рубенс.

На этих выборах он и еще многие представители Новой консервативной партии впервые баллотировались в Ливанском крае. За их список проголосовали 34% избирателей.

"Главный наш посыл во всех кампаниях был - идти голосовать независимо от того, за какую партию. Мне кажется, мы этого добились, потому что активность избирателей в Ливанском крае выросла более чем на 10 процентных пунктов", - добавляет Рубенс.

Он младший из двух сыновей в семье. Старший брат работает юристом, а отец фермер.

"Он активно выступал за сохранение нашей школы, участвовал в дебатах, постоянно упоминал Рудзаты. Поэтому он нам кажется активным молодым человеком, на которого мы возлагаем надежды", – отметила руководительница библиотеки городка Рудзаты.

Рубенс окончил среднюю школу в Рудзаты пять лет назад. По его словам, цель партии, как до выборов, так и сейчас, добиться перемен.

Новая консервативная партия не войдет в руководство думы, если в кресле председателя или его заместителя останутся прежние лица.

Бывший мэр края Андрис Вайводс возглавлял Ливанскую думу с 2002 года - когда Давиду Рубенсу был всего один год.

Видео: Сюжет программы Panorāma