Британия не отправит войска в Украину без поддержки США

Прикрытие с воздуха европейских миротворческих сил в Украине американскими военными - необходимое условие для того, чтобы в составе этих сил был британский контингент, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Европейские миротворцы, которые могут быть введены в Украину для обеспечения ее потенциального мира с Россией, обязательно должны быть защищены от атак с воздуха американскими ВВС. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в субботу, 14 июня. Из его слов можно сделать вывод, что в противном случае Британия не отправит в Украину свой контингент. "Я всегда говорил, что необходима защита США", - сказал Стармер.
Интервьюер указал на полученную ранее агентством информацию, согласно которой Вашингтон отказывается обеспечивать потенциальным европейским миротворцам в Украине воздушную защиту. "Я не собираюсь вдаваться в наши частные дискуссии, но я бы сказал, что нет двух стран, которые бы действовали так тесно вместе в вопросах обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. И этот аспект наших отношений сегодня так же силен, как и когда-либо", - ответил британский премьер.
Он добавил, что Европе, по его мнению, "нужно активизироваться" в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности после окончания войны. "Поэтому мы с президентом (Франции. - Ред.) Макроном возглавили коалицию желающих, которая должна идти в темпе тех, кто хочет идти дальше всех, а не в темпе самых осторожных", - заявил Кир Стармер.
Британские миротворцы в Украине?
В конце февраля стало известно, что Британия и Франция разрабатывают план размещения в Украине десятков тысяч миротворцев после окончания войны. Источник The Wall Street Journal отмечал, что для реализации этого плана союзникам будет нужно убедить президента США Дональда Трампа обеспечить "ограниченное" участие своей страны в этой миссии.
16 марта британская газета The Times написала, что "тысячи" британских миротворцев могут быть размещены в Украине на "столько времени, сколько потребуется" для защиты страны от дальнейшего российского вторжения. По данным издания, Стармер готов от имени Великобритании взять такие обязательства. Представитель британского премьера также заявил, что поучаствовать в созданной "коалиции желающих" готовы более 30 стран, однако не все из них хотят отправлять войска, а могут внести свой вклад "другими способами".
Однако в армии Великобритании отправить миротворцев для поддержания мирного соглашения в Украине восприняли скептически. "Что должны делать международные силы численностью 10 000 человек, базирующиеся на западе страны более чем в 400 км от линии фронта? Она (коалиция) не может защитить даже саму себя", - цитировало издание The Telegraph в конце марта слова своего собеседника в британской армии.
31 мая британская газета The Daily Telegraph сообщила, что акцент "коалиции желающих" переносится с развертывания европейских миротворческих сил в Украине на поддержание украинской долгосрочной обороны без возможной помощи со стороны США.
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