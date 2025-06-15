Британия не отправит войска в Украину без поддержки США

Европейские миротворцы, которые могут быть введены в Украину для обеспечения ее потенциального мира с Россией, обязательно должны быть защищены от атак с воздуха американскими ВВС. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в субботу, 14 июня. Из его слов можно сделать вывод, что в противном случае Британия не отправит в Украину свой контингент. "Я всегда говорил, что необходима защита США", - сказал Стармер.

Интервьюер указал на полученную ранее агентством информацию, согласно которой Вашингтон отказывается обеспечивать потенциальным европейским миротворцам в Украине воздушную защиту. "Я не собираюсь вдаваться в наши частные дискуссии, но я бы сказал, что нет двух стран, которые бы действовали так тесно вместе в вопросах обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. И этот аспект наших отношений сегодня так же силен, как и когда-либо", - ответил британский премьер.