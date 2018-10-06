Линда Лин: о 40-летии, жизни без детей и клятве верности, которую она, возможно, не сможет дать

В ходе интервью Линда приняла вызов и ответила на классические вопросы для женщины, которая в таком возрасте свободна, как ветер - ни официального брака, ни детей... У нее на этот счет своя точка зрения.

"...Вполне возможно, что есть люди, которые хотели бы оказаться на моем месте - быть вольными, как ветер, - потому что они разочаровались в семейной жизни. Есть и такие истории.

Все ли мамы стопроцентно безумно счастливы каждую минуту, потому что у них есть дети? Нет, это не так! Так же, как и не все женщины, которые осознанно отказались от материнства, чувствуют себя счастливыми.

Как в жизни любого человека, так и в моей что-то является личным выбором, а что-то - нет: многое просто происходит, и все. И чем больше мы себя узнаем, тем лучше понимаем, почему все так, а не иначе.

Фотогалерея: Линда Лин выступила в концертном зале Palladium

При том, что мы довольны своей жизнью и она нас абсолютно устраивает,

под влиянием стереотипов мы сами начинаем себя винить: ну как же тебе это может нравиться - к примеру, наслаждаться жизнью без детей? Это же не нормально!

Однако даже тогда, когда тебе или другим хотелось бы, что все было иначе, самое важное - осознанно жить своей жизнью. Если меня спросить, хотела ли бы я выйти замуж, тогда мне надо подумать о сущности брачной клятвы. Я привыкла жить на все 100% - честно и без уступок.

Поэтому о клятве перед алтарем думаю: разве можно что-то такое обещать?! В богатстве и в бедности, в болезни и в здравии... Как в буквальном, так и в переносном смысле в этом так много нюансов!

Не умею лгать и не знаю, смогу ли перед Богом обещать, что буду рядом всю жизнь, несмотря на то, как сама поменяюсь и как будет вести себя другой человек.

Я искренне не готова к такому! Скорее, я хотела бы назвать это не клятвой, а обязательством. Могу обещать, что сделаю все, чтобы любовь процветала и чтобы я сама была достойна любви".