Сб, 6.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

За первый час на выборах проголосовали 1,24% избирателей

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За первый час после открытия избирательных участков в 7.00 на выборах Сейма проголосовали чуть более 19 тысяч человек, что составляет 1,24% граждан с правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

 

С учетом тех, кто проголосовал досрочно, в целом свои голоса отдали 53 тысячи избирателей (3,42%). Явка избирателей на нынешних выборах в первый час меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году, когда за первый час проголосовали 1,41% избирателей.

Сегодня в 7.00 открылись 954 избирательных участка в Латвии и 121 участок в 45 странах. Проголосовать на выборах можно до 20.00 по местному времени.

В целом количество избирателей, имеющих право голоса, составляет 1 548 100 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ