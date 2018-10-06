За первый час на выборах проголосовали 1,24% избирателей
6 октября 2018, 9:37
За первый час после открытия избирательных участков в 7.00 на выборах Сейма проголосовали чуть более 19 тысяч человек, что составляет 1,24% граждан с правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
С учетом тех, кто проголосовал досрочно, в целом свои голоса отдали 53 тысячи избирателей (3,42%). Явка избирателей на нынешних выборах в первый час меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году, когда за первый час проголосовали 1,41% избирателей.
Сегодня в 7.00 открылись 954 избирательных участка в Латвии и 121 участок в 45 странах. Проголосовать на выборах можно до 20.00 по местному времени.
В целом количество избирателей, имеющих право голоса, составляет 1 548 100 человек.