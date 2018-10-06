За первый час на выборах проголосовали 1,24% избирателей

С учетом тех, кто проголосовал досрочно, в целом свои голоса отдали 53 тысячи избирателей (3,42%). Явка избирателей на нынешних выборах в первый час меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году, когда за первый час проголосовали 1,41% избирателей.