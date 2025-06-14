Что ждет учеников, не сдавших выпускные экзамены

В прошлом году 730 девятиклассников не сдали выпускные экзамены и остались на второй год. При повторной сдаче 86% из них получили аттестаты. Программа Латвийского радио 4 "Домская площадь" узнала в школах и Минобразовании, как те помогают неуспевающим ученикам. Об этом сообщает портал LSM+.
Повторный год возможен не только для девятиклассников, но и для учеников других классов. Если у школьника нет оценки по предмету, школа сначала предлагает продлить учебный год на две недели.
В это время ученик посещает дополнительные занятия и консультации, после чего пишет итоговую работу. На основе ее результатов решается, останется ли ученик на второй год.
"Для тех ребят, у которых работы были просто не написаны, эти две недели очень эффективны. Сложнее с теми детьми, у которых отметка ниже четырех баллов. Тут может быть ситуация, когда не просто пропущена какая-то тема, а у ребенка систематическая запущенность. Тогда эти двух недель на то, чтобы наверстать упущенное, ему не хватает. В этом случае педагогический совет может принять решение отложить окончательную проверку знаний до августа. Но тут
должны проявить инициативу родители - им нужно здраво оценить свои возможности и летом помочь ребёнку подтянуть знания, проконтролировать его.
В любом случае, окончательное решение о переводе ребенка в следующий класс в самых сложных случаях должно быть принято не позже 25 августа", - рассказала директор 40-й Рижской средней школы Елена Ведищева.
Чтобы не остаться на второй год и получить аттестат, девятиклассник должен сдать каждый обязательный экзамен минимум на 10%.
Если не сдан хоть один экзамен, ученик остается на второй год. Однако Минобразования предлагает альтернативу - индивидуальный учебный план и возможность поступить в профшколу даже с одним не сданным экзаменом. Это часть программы "Год выравнивания", которая позволяет завершить основное образование и получить профессию одновременно.
"Это будет отдельная программа, приспособленная для небольшого количества учеников. Цель программы снизить количество обязательных предметов, заменив их неформальным или образованием по интересам. Будет сотрудничество с предпринимателями, научными центрами и будет использоваться профессиональная инфраструктура для ознакомления с профессией", - заявила Кристине Ниедре-Латхере, заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам образования и политики государственного языка.
Сообщается, что программа "Год выравнивания" заработает с 1 сентября 2026 года.
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