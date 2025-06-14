Что ждет учеников, не сдавших выпускные экзамены

Повторный год возможен не только для девятиклассников, но и для учеников других классов. Если у школьника нет оценки по предмету, школа сначала предлагает продлить учебный год на две недели.

В это время ученик посещает дополнительные занятия и консультации, после чего пишет итоговую работу. На основе ее результатов решается, останется ли ученик на второй год.

"Для тех ребят, у которых работы были просто не написаны, эти две недели очень эффективны. Сложнее с теми детьми, у которых отметка ниже четырех баллов. Тут может быть ситуация, когда не просто пропущена какая-то тема, а у ребенка систематическая запущенность. Тогда эти двух недель на то, чтобы наверстать упущенное, ему не хватает. В этом случае педагогический совет может принять решение отложить окончательную проверку знаний до августа. Но тут