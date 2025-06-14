В результате ракетных ударов в Израиле пострадало место жительства латвийского дипломата

Латвийский дипломат и члены его семьи во время ракетных обстрелов находились в безопасном помещении, следуя указаниям израильских компетентных органов, и не пострадали.

МИД проинформировал израильские власти о случившемся, а также направил ноту протеста Ирану.

На данный момент в консульском реестре в Израиле зарегистрированы 29 человек, возможности каждого для эвакуации оцениваются индивидуально.

Ранее сообщалось, что МИД призывает граждан Латвии, находящихся в Израиле, держаться вблизи бомбоубежищ и следить за указаниями местных СМИ и официальных структур относительно развития ситуации.

МИД и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием событий и находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и другими странами по поводу дальнейших шагов.

Если граждане Латвии находятся в указанном регионе, МИД просит при необходимости звонить на экстренный номер помощи +371 26337711 или писать на электронную почту: palidziba@mfa.gov.lv.

МИД отмечает, что, по официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, а в Иране - трое. В настоящее время в консульском реестре в Израиле зарегистрированы 19 граждан Латвии. МИД призывает зарегистрироваться в консульском реестре, отправив информацию на адрес электронной почты: konsularais.registrs@mfa.gov.lv.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами. Большую часть ракет перехватила система противовоздушной обороны, однако некоторые ракеты и обломки сбитых нанесли ущерб зданиям.