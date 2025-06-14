Видео Конфликт Ирана и Израиля: группа латвийских журналистов "застряла" в Тель-Авиве

После объявления чрезвычайного положения в Израиле в Тель-Авиве "застряла" группа журналистов из Латвии, которая должна была покинуть страну рано утром в пятницу, 13 июня, сообщает TV3 Ziņas.
Граждане Латвии находятся в отеле и в безопасности, однако сохраняется неопределенность, когда они смогут вернуться домой.
По информации Министерства иностранных дел, в консульском регистре зарегистрированы 22 гражданина Латвии. Одна женщина обратилась за помощью, чтобы покинуть страну как можно скорее, остальные терпеливо ждут нормализации ситуации.
В ответ на военный конфликт между Ираном и Израилем международные авиакомпании спешно отменяют рейсы в регион и из него. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic также приостановила полеты в Тель-Авив и обратно до 2 июля.
В МИД поясняют, что в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, многие из которых имеют двойное гражданство - латвийское и израильское, живут там постоянно и знают, как действовать во время воздушных тревог, где находятся ближайшие укрытия.
В консульском регистре числятся 22 гражданина Латвии, которые недавно прибыли в Израиль, с ними министерство находится на связи. Люди проинформированы, что выезд в данный момент фактически невозможен и неизвестно, когда он снова станет возможен.
"Подчеркиваем, что выезд в данный момент невозможен, поскольку воздушное пространство Израиля закрыто, также не выполняются региональные рейсы из соседних стран. Возможен наземный выезд, такие случаи мы рассматриваем индивидуально. Всем, кто находится в Израиле, рекомендуем следить за новостями и находиться вблизи бомбоубежищ. Ситуация нестабильная, поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в соседние страны Ближнего Востока", сообщила Диана Эглите, пресс-секретарь МИД.
На данный момент помощь МИД в срочном выезде из Израиля запрашивала одна женщина. Ей рекомендовали попытаться выехать по суше через Египет, с которым у Израиля с 1979 года установлены дипломатические отношения и действует мирное соглашение. По словам Дианы Эглите, женщине был дан конкретный совет, министерство поддерживает с ней связь.
В Тель-Авиве находится группа журналистов из Латвии, которые не могут вернуться домой. Их рейс должен был состояться ночью на пятницу, 13 июня, но был отменен.
Во время ракетной атаки вечером в пятницу латвийцы находились в отеле, где также было много туристов из других городов Израиля. Местные жители начали отмечать шаббат, когда прозвучала сирена, и всем пришлось направиться в укрытия.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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