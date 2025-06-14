Видео Конфликт Ирана и Израиля: группа латвийских журналистов "застряла" в Тель-Авиве

Граждане Латвии находятся в отеле и в безопасности, однако сохраняется неопределенность, когда они смогут вернуться домой.

По информации Министерства иностранных дел, в консульском регистре зарегистрированы 22 гражданина Латвии. Одна женщина обратилась за помощью, чтобы покинуть страну как можно скорее, остальные терпеливо ждут нормализации ситуации.

В ответ на военный конфликт между Ираном и Израилем международные авиакомпании спешно отменяют рейсы в регион и из него. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic также приостановила полеты в Тель-Авив и обратно до 2 июля.

В МИД поясняют, что в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, многие из которых имеют двойное гражданство - латвийское и израильское, живут там постоянно и знают, как действовать во время воздушных тревог, где находятся ближайшие укрытия.

В консульском регистре числятся 22 гражданина Латвии, которые недавно прибыли в Израиль, с ними министерство находится на связи. Люди проинформированы, что выезд в данный момент фактически невозможен и неизвестно, когда он снова станет возможен.