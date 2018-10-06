В США осужден полицейский, застреливший подростка-афроамериканца

Ван Дайку грозит лишение свободы по совокупности сроком до 30 лет, однако, по мнению юристов, он, скорее всего, будет приговорен лишь к 10 годам тюрьмы, поскольку присяжные признали его виновным в убийстве второй, а не первой степени.

Семья Макдоналда назвала решение суда "победой для Америки". Власти Чикаго - третьего по величине города в США - уже заключили с семьей потерпевшего договор о компенсации в размере 5 млн долларов, передает Deutsche Welle.