Премьер-министр: нужно участвовать в выборах, а не следить за происходящим в стране со стороны

Премьер подчеркнул, что есть две причины, почему нужно голосовать. Во-первых, участие в выборах - это обязанность граждан, и нельзя только следить за происходящим со стороны. Во-вторых, это показатель веры в то, что что-то можно изменить.

"Время выразить собственное мнение", - отметил Кучинскис.

Кроме того, премьер подчеркнул, что значение выборов в 13-й Сейм достаточно велико с учетом того, что, как показало предвыборное время, возможен иной расклад сил, что может означать немного иную политику и в отношении безопасности Латвии и требований ЕС.