Премьер-министр: нужно участвовать в выборах, а не следить за происходящим в стране со стороны

Граждане Латвии должны участвовать в выборах, а не следить за происходящим в стране со стороны, заявил журналистам в субботу премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), пришедшей голосовать на один из участков в Икшкиле.
Премьер подчеркнул, что есть две причины, почему нужно голосовать. Во-первых, участие в выборах - это обязанность граждан, и нельзя только следить за происходящим со стороны. Во-вторых, это показатель веры в то, что что-то можно изменить.
"Время выразить собственное мнение", - отметил Кучинскис.
Кроме того, премьер подчеркнул, что значение выборов в 13-й Сейм достаточно велико с учетом того, что, как показало предвыборное время, возможен иной расклад сил, что может означать немного иную политику и в отношении безопасности Латвии и требований ЕС.
В то же время, как отметил премьер, существующая коалиция достаточно сильна и многое сделала. На вопрос о том, готов ли СЗК взять на себя инициативу по формированию нового правительства, Кучинскис ответил: "Дождемся завтрашнего утра. По прогнозам, мы лидируем среди партий правого крыла, и в таком случае мы однозначно за это возьмемся".