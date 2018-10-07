Партия Борданса готова заняться формированием нового правительства

Комментируя итоги выборов, он отметил, что избиратели сказали, что хотят перемен - все три "новые" партии получили в следующем Сейме много мандатов, и больше всего, по всей вероятности, - JKP.

"Мы пришли в политику не просто так - мы готовы взять на себя ответственность", - подчеркнул Борданс.

На вопрос о потенциальных партнерах он ответил, что надо учитывать то, что сказали избиратели - они вычеркнули из списков кандидатов людей, связанных со "стагнацией и пренебрежением правопорядком". При этом Борданс подчеркнул, что видит возможности переговоров со всеми партиями, кроме "Согласия".

Переговоры о возможном сотрудничестве могут начаться на следующей неделе, добавил он.

Как сообщалось, по предварительным итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия "Согласие" - 19,91%.

Второе место занимает "KPV LV" - 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (JKP) - 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.