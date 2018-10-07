В Нью-Йорке свадебный лимузин попал в ДТП, погибли 20 человек

Как сообщает The New York Times, погибли 20 человек. По предварительной информации, лимузин c гостями свадебной церемонии спускался с горки на большой скорости. Очевидцы рассказали изданию, что она была около ста километров в час. На перекрестке двух дорог лимузин столкнулся с другим автомобилем и вылетел на парковку кафе, где находились десятки людей.