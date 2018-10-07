Вс, 7.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Нью-Йорке свадебный лимузин попал в ДТП, погибли 20 человек

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Место ДТП.

ФОТО: Tyler Simpson / AP

Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.

Как сообщает The New York Times, погибли 20 человек. По предварительной информации, лимузин c гостями свадебной церемонии спускался с горки на большой скорости. Очевидцы рассказали изданию, что она была около ста километров в час. На перекрестке двух дорог лимузин столкнулся с другим автомобилем и вылетел на парковку кафе, где находились десятки людей.

В настоящий момент полиция ведут расследование инцидента.

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