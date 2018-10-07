В Нью-Йорке свадебный лимузин попал в ДТП, погибли 20 человек
7 октября 2018, 21:20
Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.
Как сообщает The New York Times, погибли 20 человек. По предварительной информации, лимузин c гостями свадебной церемонии спускался с горки на большой скорости. Очевидцы рассказали изданию, что она была около ста километров в час. На перекрестке двух дорог лимузин столкнулся с другим автомобилем и вылетел на парковку кафе, где находились десятки людей.
В настоящий момент полиция ведут расследование инцидента.
#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE— Mercedes Williams (@MercedesTVnews) 6 октября 2018 г.