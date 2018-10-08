Гобземс: "KPV LV" готова формировать правительство

Он сообщил, что сегодня повестка работы и лучшее предложение для переговоров о формировании нового правительства будут обсуждаться внутри партии. "Неформальные переговоры могут начаться, но речь на них может идти только о программах, а не о персоналиях", - добавил Гобземс.

На его взгляд, процесс формирования правительства будет нелегким. Политика - это искусство не компромиссов, а убеждения, поэтому в формировании правительства должны победить лучшие идеи и предложения, уверен Гобземс.

Как сообщалось, избранные в новый парламент партии сегодня начнут консультации о сотрудничестве после выборов.

Вначале в партиях пройдут совещания, на которых будут обсуждаться итоги выборов, затем они начнут переговоры о формировании правительства с другими политическими силами. О готовности взять на себя инициативу переговоров о формировании правительства заявили "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), набравшие больше всего голосов среди правоцентристских партий.

Сегодня также состоится заседание партий нынешней коалиции.

Неофициально политики заявили агентству ЛЕТА, что из шести партий правого крыла, которые прошли в парламент и могут участвовать в формировании правительства, могут сложиться различные варианты коалиции.

В настоящее время к переговорам о формировании правительства не планируется привлекать победившее на выборах "Согласие". Таким образом, в переговорах могут участвовать НКП, "KPV LV", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщалось, вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".