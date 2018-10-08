Пн, 8.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Глазам не верим! На военную базу НАТО в Тапа высадились красотки в бикини Смотрите галерею

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Персональные тренеры Анастасия Гавриц и Марек Кальмус еще в июле начали в Эстонии кампанию "Ühe euro eest bikiinivormi" ("Идеальное тело за один евро"). В минувшие выходные девушки из этого проекта приняли участие в совместной тренировке с солдатами военной базы в Тапа. 

Проект рассчитан на то, что любая женщина Эстонии без особых затрат может приобрести себе тело мечты вне зависимости от возраста и рода деятельности.

Участницам составляется индивидуальный план питания и тренировок. Основной акцент делается на пропаганде здорового образа жизни.

А чтобы участницы не теряли мотивацию и задор, коллективные тренировки устраивают в необычных местах.

Смотрите галерею!

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