Персональные тренеры Анастасия Гавриц и Марек Кальмус еще в июле начали в Эстонии кампанию "Ühe euro eest bikiinivormi" ("Идеальное тело за один евро"). В минувшие выходные девушки из этого проекта приняли участие в совместной тренировке с солдатами военной базы в Тапа.