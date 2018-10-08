Глазам не верим! На военную базу НАТО в Тапа высадились красотки в бикини Смотрите галерею
8 октября 2018, 8:54
Персональные тренеры Анастасия Гавриц и Марек Кальмус еще в июле начали в Эстонии кампанию "Ühe euro eest bikiinivormi" ("Идеальное тело за один евро"). В минувшие выходные девушки из этого проекта приняли участие в совместной тренировке с солдатами военной базы в Тапа.
Проект рассчитан на то, что любая женщина Эстонии без особых затрат может приобрести себе тело мечты вне зависимости от возраста и рода деятельности.
Участницам составляется индивидуальный план питания и тренировок. Основной акцент делается на пропаганде здорового образа жизни.
А чтобы участницы не теряли мотивацию и задор, коллективные тренировки устраивают в необычных местах.
Смотрите галерею!