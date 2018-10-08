Объявлен конкурс на перепроектирование и строительство Лиепайской тюрьмы

В сентябре 2017 года правящая коалиция решила отложить строительство Лиепайской тюрьмы, чтобы найти дополнительные средства на приоритетные меры. Новый план предусматривает начало строительства тюрьмы в 2020 году.

Чтобы снизить расходы на строительство, ТНА как организатор конкурса договорилось с Управлением мест заключения об изменениях в строительном проекте, которые можно внести, сохранив функциональность здания и соответствие требованиям к безопасности и эффективности эксплуатации.

Заявки на конкурс принимаются до 14 декабря 2018 года. Параллельно в октябре будет объявлен открытый конкурс на стройнадзор за строительством здания. Все предложения планируется оценить до 1 марта 2019 года.

После обобщения результатов закупки будет подготовлен доклад Кабинету министров об общих расходах на строительство тюрьмы, и если правительство утвердит необходимое финансирование, с победителем конкурса будет заключен договор.

Лиепайская тюрьма будет предусмотрена на 1200 заключенных. В комплекс войдут восемь зданий. Общая площадь территории тюрьмы составит 305 116 кв. м, общая площадь застройки - 64 053,7 кв. м, общая площадь помещений - 51 092 кв. м.

Тюрьма будет расположена в 5,6 км от центра Лиепаи.