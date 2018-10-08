Microsoft отозвала последнее обновления Windows 10

Компания Microsoft приостановила распространение последнего обновления операционной системы Windows 10 October 2018 Update. Вызвано это было многочисленными жалобами пользователей на удаление файлов. Об этом пишет The Verge.
О том, что распространение обновления приостановлено, компания сообщила на собственном сайте, в разделе поддержки.
Известно, что Windows 10 October 2018 Update было выпущено несколько дней назад. После того, как оно было установлено на компьютеры, ряд пользователей пожаловался на удаление файлов из папки Документы.
В ближайшее время компания намерена изучить ошибку. Когда апдейт вновь станет доступным, пока информации нет.
Ранее сообщалось, что компания Microsoft заявила о выпуске нового офисного пакета приложений Office 2019.