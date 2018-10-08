Microsoft отозвала последнее обновления Windows 10

О том, что распространение обновления приостановлено, компания сообщила на собственном сайте, в разделе поддержки.

Известно, что Windows 10 October 2018 Update было выпущено несколько дней назад. После того, как оно было установлено на компьютеры, ряд пользователей пожаловался на удаление файлов из папки Документы.