Место Пабрикса в Европарламенте может занять Шадурскис

Пабрикс сообщил агентству ЛETA, что, заняв должность депутата Сейма, оставит должность депутата Европарламента в соответствии с законом о выборах Сейма, согласно которому, избранный в Сейм евродепутат с момента вступления в должность теряет статус депутата Европарламента.

Центризбирком в трехдневный срок извещает Европарламент об утрате статуса евродепутата.

Пабрикс баллотировался в Европарламент от партии "Единство". Следующим за ним в списке кандидатов "Единства" был Ояр Эрик Калниньш, но он тоже избран в 13-й Сейм и подтвердил агентству ЛETA, что будет работать в латвийском парламенте.

После Калниньша на место евродепутата может претендовать министр образования и науки Карлис Шадурскис. Он сказал агентству ЛETA, что считает этот вопрос преждевременным, так как сначала надо дождаться утверждения нового состава Сейма, которое состоится 6 ноября.