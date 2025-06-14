Тренеру детского центра Daugmale вынесли приговор за сексуальное насилие

Суд первой инстанции приговорил к девяти годам лишения свободы тренера Рижского детско-юношеского центра Daugmale, обвиненного в преступных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил выпуск программы Латвийского телевидения Panorāma.
Кроме тюремного срока, тренеру также запрещено на протяжении трех лет вести какие-либо занятия с несовершеннолетними.
Приговор еще можно обжаловать.
Тренеру предъявлено обвинение в том, что, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей и своим авторитетом, он совершил преступные действия сексуального характера с несовершеннолетней, преследуя извращенные цели, связанные с физическим контактом.
Свою вину тренер признал частично.
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