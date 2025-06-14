Тренеру детского центра Daugmale вынесли приговор за сексуальное насилие

Кроме тюремного срока, тренеру также запрещено на протяжении трех лет вести какие-либо занятия с несовершеннолетними.

Приговор еще можно обжаловать.

Тренеру предъявлено обвинение в том, что, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей и своим авторитетом, он совершил преступные действия сексуального характера с несовершеннолетней, преследуя извращенные цели, связанные с физическим контактом.

Свою вину тренер признал частично.