За пару дней до выборов мы целый день ездили по Лиелвардскому краю. Разговаривали со многими людьми и, конечно же, обсуждали и предстоящие выборы. Чего люди ждут от власти? Конкретно от депутатов Сейма, избранных во власть?
Главной целью поездки, организованной Лиелвардской думой, было знакомство с туристическими местами и достопримечательностями края. Впечатлений много. Но о туризме - потом, позже.
Воспользовавшись случаем, Русский TVNET задал актуальный вопрос председателю Лиелвардской думы Санте Лочмеле. Итак, чего ждет глава самоуправления от теперь уже избранных в Сейм депутатов?
- Больше всего я жду, чтобы обещания, которые даются в погоне за голосами избирателей, были сбалансированы с возможностями потом эти обещания выполнить. Потому что нет ничего хуже, чем не выполненные обещания.
Это я хочу и пожелать вновь избранным депутатам. Часто бывает, что мы хотим всего и сразу, и перед выборами обратиться к избирателям в эмоциональной плоскости проще. Ведь у каждого есть свои индивидуальные желания, которые и понятнее, и ближе.
За этим часто теряются из виду большие проблемы, которые надо решить. Могу судить по тому, как рекламировали партии свои предложения избирателю перед выборами...
В рекламе партий я часто вижу стремление обратиться к избирателям индивидуально, пообещав ощутимые блага определенным группам. Но при этом упускаются из виду потребности всего общества.
Избранным в Сейм депутатам, хочу пожелать умения сохранять это равновесие. К сожалению, часто оказывается так, что нужд и потребностей очень много, а средства ограничены. И надо найти золотую середину, найти возможности реализовать задуманное.
Недавно я перечитывала слова нашего легендарного земляка - председателя Каулиньша. Его слова, сказанные на заседании правления, когда обсуждали в каком месте строить новый жилой поселок... Он там говорил: как было бы красиво на берегу Даугавы!.. Но ведь машинам там не подъехать и не развернуться...
Так что те, кто на дело смотрят эмоционально, оценили бы только красоту места. А кто смотрит по-хозяйски, с практической точки зрения, тот всегда отметит хозяйский к делу предлагают подход или же бесхозяйственный.
О конкретных политических силах перед выборами я бы не хотела говорить... Но мне очень не нравится, когда так много обещают, не думая, как будут потом обещания выполнять. Так что пред выборами я даже телевизор выключаю.
Конечно, партиям на выборах важно набрать голоса. Но еще важнее, чтобы потом на рабочем столе перед каждым из избранных депутатов лежала прогамма с его предвыборными обещаниями.
И чтобы потом депутат мог одно за другим из этого списка свои обещания вычеркивать - потому что и это выполнено, и вот это, и это... Сама я именно так и делаю.
В этот осенний день, мы славно поездили по просторам Лиелвардского края. О туристических достопримечательностях края еще расскажем. Но интересовались и гиды, и журналисты, и фотографы не только туризмом.
Что теперь на месте знаменитого в советские времена колхоза-миллионера "Лачплесис", легендарного председателя которого как раз и упомянула в нашем разговоре Санта Лочмеле?
Как здесь было - и как стало? Чем здесь сегодня люди живут и как зарабатывают на жизнь? Как они делают край привлекательным для себя, для гостей и туристов и сами создают себе рабочие места? Почему пиво "Лиелварде" теперь варят ... в Лиепае?
Мы навестили знаменитых динозавров в парке "Аварияс бригаде", побывали в музее Андрея Пумпурса и дома у тех, кто печет хлеб, варит пиво, выращивает яблоки на сидр, известный знатокам за пределами Латвии.
Подробности про туризм и не только - читайте на русском TVNET уже на этой неделе.