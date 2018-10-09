В этот осенний день, мы славно поездили по просторам Лиелвардского края. О туристических достопримечательностях края еще расскажем. Но интересовались и гиды, и журналисты, и фотографы не только туризмом.

Что теперь на месте знаменитого в советские времена колхоза-миллионера "Лачплесис", легендарного председателя которого как раз и упомянула в нашем разговоре Санта Лочмеле?

Как здесь было - и как стало? Чем здесь сегодня люди живут и как зарабатывают на жизнь? Как они делают край привлекательным для себя, для гостей и туристов и сами создают себе рабочие места? Почему пиво "Лиелварде" теперь варят ... в Лиепае?



Мы навестили знаменитых динозавров в парке "Аварияс бригаде", побывали в музее Андрея Пумпурса и дома у тех, кто печет хлеб, варит пиво, выращивает яблоки на сидр, известный знатокам за пределами Латвии.



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