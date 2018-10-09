Раскрыта предполагаемая личность второго «отравителя» Скрипаля

Британская организация Bellingcat выяснила, что Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области, учился на военврача «в одной из элитных военно-медицинских академий» и служил на флоте.

До 2014 года он был зарегистрирован в Москве по адресу штаб-квартиры ГРУ. По неподтвержденной информации, он имеет звание подполковника или полковника.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов, обвиняемый в отравлении Скрипалей, на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим, в частности, в Чечне. В материале говорится, что в 2014 году Чепиге было присвоено звание Героя России.

25 сентября ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы ведут поиск сотрудников МВД, продавших журналистам документы Петрова и Боширова, содержащие их личные данные.