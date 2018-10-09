В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины

На церемонии ординации (посвящения) в синагоге на Рикештрассе в районе Пренцлауэрберг присутствовали бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, вице-председатель бундестага Петра Пау, глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер и глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.

Хайко Мас назвал "незаслуженным подарком" то, что в городе, где во времена национал-социализма планировались депортации евреев в лагеря смерти, сегодня снова находится самая большая еврейская община Германии.

"Это аванс доверия нашему правовому государству и нашей демократии", - заявил министр, передает Deutsche Welle.

Глава Центрального совета евреев в Германии в свою очередь призвал жителей Германии активно противостоять антисемитизму, который "снова распространяется в стране с устрашающей скоростью". В Германии свобода религии, личная свобода каждого являются основополагающими правами, напомнил Шустер. Бургомистр Берлина Мюллер отметил, что борьба с антисемитизмом будет успешной только в том случае, если будет вестись последовательно и на всех уровнях. "Мы не должны терять мужество и отступать от своей цели, даже перед лицом неудач", - заключил политик.