В Японии тигр загрыз работника зоопарка

Инцидент произошел в городе Кагосима. Мужчина был обнаружен в вольере с белыми тиграми без сознания, с ранами на шее. Его оперативно доставили в больницу, но врачи уже ничем не успели ему помочь.

После нападения на смотрителя тигр был обездвижен с помощью ружья и дротиков с транквилизатором. Также на место инцидента прибыли полицейские и спасатели.

Какие будут предприняты меры в отношении хищника, и его дальнейшая судьба пока не сообщаются.