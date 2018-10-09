В Японии тигр загрыз работника зоопарка
9 октября 2018, 16:37
В Японии в одном из зоопарков редкий белый тигр загрыз смотрителя. Жертвой стал 40-летний смотритель Акиру Фурушу. Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошел в городе Кагосима. Мужчина был обнаружен в вольере с белыми тиграми без сознания, с ранами на шее. Его оперативно доставили в больницу, но врачи уже ничем не успели ему помочь.
После нападения на смотрителя тигр был обездвижен с помощью ружья и дротиков с транквилизатором. Также на место инцидента прибыли полицейские и спасатели.
Какие будут предприняты меры в отношении хищника, и его дальнейшая судьба пока не сообщаются.
Ранее отмечалось, что в Индии на видео попала схватка медведя с тигром. Оба животных в результате инцидента остались живы.