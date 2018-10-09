Вт, 9.10.2018
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В Японии тигр загрыз работника зоопарка

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ФОТО: AFP / Scanpix

В Японии в одном из зоопарков редкий белый тигр загрыз смотрителя. Жертвой стал 40-летний смотритель Акиру Фурушу. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в городе Кагосима. Мужчина был обнаружен в вольере с белыми тиграми без сознания, с ранами на шее. Его оперативно доставили в больницу, но врачи уже ничем не успели ему помочь.

После нападения на смотрителя тигр был обездвижен с помощью ружья и дротиков с транквилизатором. Также на место инцидента прибыли полицейские и спасатели.

Какие будут предприняты меры в отношении хищника, и его дальнейшая судьба пока не сообщаются.

Ранее отмечалось, что в Индии на видео попала схватка медведя с тигром. Оба животных в результате инцидента остались живы.

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