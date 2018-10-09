У мужчин, которые жалеют время на сон, повышен риск эректильной дисфункции

Премаль Патель, руководитель исследования, изучил информацию о 2296 мужчинах старше 16 лет, которым в среднем было 46 лет, а длительность их сна колебалась от 2 до 12 часов в сутки.

Ученые выявили ряд факторов: "С каждым прожитым годом уровень тестостерона снижался на 0,49 нанограмм на децилитр, а с каждой добавочной стандартной дозы алкоголя (8 г чистого спирта по британской классификации. - Прим. ред.) - на 2,99 нг/децилитр", передает Inopressa.ru.