Невозможно поверить, что эта яркая, красивая, стройная женщина в модном желтом брючном костюме - мама взрослого мужчины и бабушка двух внуков. В свои 71 Елена Преснякова выглядит ровесницей сына.

Владимир Пресняков поддерживает теплые отношения со своей семьей, сообщает teleprogramma.pro.

Перед рождением долгожданного наследника они с супругой, певицей Натальей Подольской, построили большой уютный дом. Мама и папа Володи частенько приезжают к ним за город

и с удовольствием возятся с маленьким внуком Артемием.

Поклонники династии Пресняковых восхищены тем, как выглядит Елена. Стоит отметить, что она вовсю работает, ездит на гастроли.

"Классная такая мамочка. Всегда стильная, позитивная. Здоровья ей и долгих лет, а также уважаемому Преснякову-старшему",

"какая красивая и ухоженная женщина!!! Годы над ее красотой не властны...", "Интересно сколько маме лет, выглядит как девочка!", "Красивые Люди. Без скандалов и вульгарности, без лишнего шума и пиара.