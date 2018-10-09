ПАСЕ вернула на доработку документ о "реабилитации" делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, которая позволила бы РФ вернуть право участия в сессиях организации. За это решение проголосовали 99 депутатов, против были 79, еще 16 воздержались, сообщила в своем микроблоге Twitter во вторник, 9 октября, пресс-служба ПАСЕ.
Ранее в тот же день члены ПАСЕ отклонили предложение отложить обсуждение резолюции об изменениях в регламенте. Против этой инициативы проголосовали 128 депутатов, за - 51, сообщила далее пресс-служба.
At the end of today's all-day debate on strengthening the Assembly's decision-making process concerning credentials and voting, PACE has just voted (by 99 votes to 79, with 16 abstentions) to refer the report back to its Rules Committee. More information soon...— PACE (@PACE_News) 9 октября 2018 г.
В проекте резолюции под названием "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования" Россия не упоминается, но в случае его утверждения делегация РФ могла бы вернуться в ПАСЕ уже на следующей сессии в январе, передает Deutsche Welle.