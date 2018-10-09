ПАСЕ вернула на доработку документ о "реабилитации" делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, которая позволила бы РФ вернуть право участия в сессиях организации. За это решение проголосовали 99 депутатов, против были 79, еще 16 воздержались, сообщила в своем микроблоге Twitter во вторник, 9 октября, пресс-служба ПАСЕ.