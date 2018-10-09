Вт, 9.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

ПАСЕ вернула на доработку документ о "реабилитации" делегации РФ

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Зал заседаний ПАСЕ. Фото с официального сайта

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, которая позволила бы РФ вернуть право участия в сессиях организации. За это решение проголосовали 99 депутатов, против были 79, еще 16 воздержались, сообщила в своем микроблоге Twitter во вторник, 9 октября, пресс-служба ПАСЕ.

Ранее в тот же день члены ПАСЕ отклонили предложение отложить обсуждение резолюции об изменениях в регламенте. Против этой инициативы проголосовали 128 депутатов, за - 51, сообщила далее пресс-служба.

В проекте резолюции под названием "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования" Россия не упоминается, но в случае его утверждения делегация РФ могла бы вернуться в ПАСЕ уже на следующей сессии в январе, передает Deutsche Welle.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ