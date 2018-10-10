В штате Джорджия введен режим ЧС из-за урагана "Майкл"

Режим ЧС вводится в 92 из 159 округах штата, по большей части, в тех, которые находятся на побережье или недалеко от него. Данный шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия.

Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

"Штат мобилизует все доступные ресурсы, чтобы гарантировать безопасность людей перед ураганом "Майкл", - констатировал Дил. Он призвал жителей Джорджии готовиться к удару стихии. Губернатор отметил, что власти штата готовят временное жилье для тех, кто уже был вынужден покинуть свои дома или еще будет эвакуирован, передает Newsru.com.

В воскресенье режим ЧС был объявлен на территории 26 из 67 округов соседнего с Джорджией штата Флорида. В понедельник данное положение стало действовать в общей сложности в 35 округах Флориды. На всей территории штата Алабама, который находится к западу от Джорджии, с понедельника также действует режим ЧС.