Под Ригой обнаружен ночной клуб с танцовщицами-проститутками

Двое из задержанных ранее были судимы за подобные преступления, но сознательно продолжили свои деяния. Суд применил к подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемые мужчина 1967 г.р., и женщины 1968 и 1985 г. р. Во время обысков у них были изъяты компьютеры, наличные деньги и документы.

По информации полиции, в ночном клубе посетителям предлагались как бар, так и кабинки, где можно было уединиться с танцовщицами. Так же за отдельную плату посетители могли увезти танцовщиц за пределы клуба.