Под Ригой обнаружен ночной клуб с танцовщицами-проститутками

На прошлой неделе сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством задержали троих человек, подозреваемых в сутенерстве, которые действовали под прикрытием ночного клуба в окрестностях Риги, сообщили в полиции.
Двое из задержанных ранее были судимы за подобные преступления, но сознательно продолжили свои деяния. Суд применил к подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
Подозреваемые мужчина 1967 г.р., и женщины 1968 и 1985 г. р. Во время обысков у них были изъяты компьютеры, наличные деньги и документы.
По информации полиции, в ночном клубе посетителям предлагались как бар, так и кабинки, где можно было уединиться с танцовщицами. Так же за отдельную плату посетители могли увезти танцовщиц за пределы клуба.
Клуб действовал давно. Работники Управления по борьбе с организованной преступностью еще в 2013 году проводили определенные процессуальные действия, тогда были задержаны выше упомянуты мужчина и женщина, которые были приговорены к пяти годам лишения свободы условно каждый.