Ср, 10.10.2018
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На Майорке растет число погибших из-за наводнения

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ФОТО: EPA/Scanpix

На испанском курортном острове Майорка из-за наводнений погибли не менее девяти человек. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балерианских островов в среду, 10 октября. В частности, в городах Арта и Силлот были обнаружены тела двоих мужчин. Ранее в Силлоте спасатели нашли тела шести погибших.

Сильнее всего от непогоды пострадал город Сант-Лоренс-дес-Кардассар, где накануне в результате сильного дождя из берегов вышел ручей. По данным местных властей, за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.

Сант-Лоренс-дес-Кардассар расположен в 60 км от Пальмы-де-Майорки, главного города Балеарских островов, передает Deutsche Welle.

По данным властей Сант-Лоренса-дес-Кардассара, в числе жертв - как минимум двое граждан Великобритании.

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