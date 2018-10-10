На Майорке растет число погибших из-за наводнения

На испанском курортном острове Майорка из-за наводнений погибли не менее девяти человек. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балерианских островов в среду, 10 октября. В частности, в городах Арта и Силлот были обнаружены тела двоих мужчин. Ранее в Силлоте спасатели нашли тела шести погибших.