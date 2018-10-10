Партия повторно встретится с "KPV LV", национальным объединением "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай""/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Новым Единством", а также с объединением "За развитие/За!".

После этого, как сообщает НКП, могут более определенно обозначиться модель будущей коалиции и предложения партии по формированию правительства.

Как сообщалось, при формировании нового правительства НКП не намерена сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). Лидер партии Янис Борданс заявил, что видит СЗК как конструктивную оппозицию в Сейме, и это определено выбором избирателей.

После встречи НКП и нацобъединения лидеры обеих партий заявили, что они имеют схожие ценности, в основном идеологические, и сложная история отношений между партиями не помешает сотрудничеству.

Как сообщалось, сегодня партии продолжали переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя НКП и партия "KPV LV".

После первого дня переговоров конкретных очертаний будущей коалиции еще не наметилось.