Новая консервативная партия (НКП) в пятницу планирует провести второй раунд переговоров с четырьмя избранными в Сейм партиями о формировании правительства.
Партия повторно встретится с "KPV LV", национальным объединением "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай""/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Новым Единством", а также с объединением "За развитие/За!".
После этого, как сообщает НКП, могут более определенно обозначиться модель будущей коалиции и предложения партии по формированию правительства.
Как сообщалось, при формировании нового правительства НКП не намерена сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). Лидер партии Янис Борданс заявил, что видит СЗК как конструктивную оппозицию в Сейме, и это определено выбором избирателей.
После встречи НКП и нацобъединения лидеры обеих партий заявили, что они имеют схожие ценности, в основном идеологические, и сложная история отношений между партиями не помешает сотрудничеству.
Как сообщалось, сегодня партии продолжали переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя НКП и партия "KPV LV".
После первого дня переговоров конкретных очертаний будущей коалиции еще не наметилось.
По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и "KPV LV" - по 16, у партии "Для развития/За!" - 13, у национального объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ - 13, у СЗК - 11, у "Нового Единства" - восемь мандатов.