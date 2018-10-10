Google Maps стал причиной развода пары из Перу

По данным издания, мужчина планировал свой маршрут по карте, когда заметил на фотографии другого мужчину в объятиях своей супруги на скамейке. Мужчина отметил, что изображение привлекло его внимание из-за одежды женщины, которая была точь-в-точь как у его жены.