Михаил Фишман агентству LETA: государству не должны принадлежат никакие СМИ

В то же время М. Фишман не одобряет и создание государственного телеканала в Латвии на русском языке, потому что принципиально настроен против того, чтобы государству принадлежали какие-либо СМИ.

"Я журналист и считаю, что одна из главных угроз, которые журналистика испытывает, исходит от государства. Я против государственных медиа в принципе - любых. Это довольно твердая моя позиция. Государство не должно владеть средствами массовой информации. Никакими. Хотя в самой конкуренции нет ничего плохого", - скзал Фишман.

Он не поддерживает идею о том, что российские каналы нужно просто запретить, как это уже сделала Украина.

"Я против такого рода запретов. У меня энтузиазма позывы запретить не вызывают. Понять я это готов, но сам советовать не берусь. Что касается федеральных российских каналов, это вопрос открытый - надо их запрещать или нет. Потому что это очевидно не имеет отношения к журналистике и медиа. Это оружие. Нет сомнения по этому поводу совершенно. В первую очередь это оружие, безусловно, направлено на свой собственный народ. Это пропаганда", - сказал Фишман.

По словам журналиста канала "Дождь", эффект пропаганды очевидно угасает. "Даже по вопросам видно, что Кремль подстраивается под перемены общественного мнения. Потому что общественное мнение уже не хочет воевать, как прежде. "Наелись" уже войной. Уже их несколько было с марта 2014 года, и этого всем хватило. Больше желания наблюдать по телевизору за постоянно продолжающейся войной нет. Поэтому ее и не показывают. Поэтому войны нет", - сказал он .