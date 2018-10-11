Сейм принял закон о наследовании накоплений второго пенсионного уровня

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, предусматривающие для жителей возможность наследования накопленного на втором пенсионном уровне капитала.
Согласно закону, участник схемы фондированных пенсий будет вправе выбрать, как будет использован накопленный им на втором пенсионном уровне капитал в случае его смерти до достижения пенсионного возраста, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.
Он сможет оставить этот капитал в наследство в установленном гражданским законом порядке или присоединить к пенсионному капиталу другого лица. Если участник схемы не сделает выбора, его накопления будут перечислены в специальный бюджет государственных пенсий и учтены при начислении пенсии по случаю потери кормильца.
Участник схемы фондированных пенсий сможет изменить свой выбор неограниченное количество раз.
Наследники смогут заявить о выплате полагающейся им части наследства из накопленного пенсионного капитала в течение 10 лет. По истечении этого срока накопления будут перечислены в специальный пенсионный госбюджет.
Новый порядок вступит в силу 1 января 2020 года.
В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.