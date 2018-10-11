Сейм принял закон о наследовании накоплений второго пенсионного уровня

Согласно закону, участник схемы фондированных пенсий будет вправе выбрать, как будет использован накопленный им на втором пенсионном уровне капитал в случае его смерти до достижения пенсионного возраста, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Он сможет оставить этот капитал в наследство в установленном гражданским законом порядке или присоединить к пенсионному капиталу другого лица. Если участник схемы не сделает выбора, его накопления будут перечислены в специальный бюджет государственных пенсий и учтены при начислении пенсии по случаю потери кормильца.

Участник схемы фондированных пенсий сможет изменить свой выбор неограниченное количество раз.

Наследники смогут заявить о выплате полагающейся им части наследства из накопленного пенсионного капитала в течение 10 лет. По истечении этого срока накопления будут перечислены в специальный пенсионный госбюджет.

Новый порядок вступит в силу 1 января 2020 года.