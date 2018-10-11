Схватку двух акул из-за еды сняли на видео
11 октября 2018, 11:22
В прибрежных водах Южной Африки на видео сняли редкое зрелище - схватку двух акул. В ролике показано, как более крупная акула атакует маленькую. Об этом пишетDaily Star.
По информации издания, обе они плыли на запах приманки. При этом более крупная акула принялась защищать добычу, атакуя меньшую по размерам хищницу.
Известно, что в ходе инцидента маленькая акула сильно не пострадала.
Эксперт в области дикой природы Лиззи Дейли отметила, что видео является подтверждением сильнейшей конкуренции между акулами, когда дело касается еды.