Уровень безработицы в апреле снизился

К концу апреля в NVA был зарегистрирован 44 861 безработный, что на 3036 человек меньше, чем месяцем ранее (47 897 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему сохраняется в Рижском регионе - 3,8% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше марта. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Латгальском регионе - 10,9%, что меньше на 0,5 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в конце апреля составил 5,6%, что на 0,6 процентного пункта меньше, в Земгале - 5%, что на 0,4 процентного пункта меньше, а в Видземе - 4,6%, что меньше на 0,4 процентного пункта.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,3% численности экономически активного населения.