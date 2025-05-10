Некоторые природные тропы в Сигулде временно закрыты из-за опасных деревьев

Эксперты DAP обнаружили потенциально опасные деревья на популярном маршруте для прогулок в окрестностях Кейзарската в Гауйском национальном парке. Чтобы устранить угрозу для местных жителей и гостей парка, в течение ближайших недель будет проводиться вырубка этих деревьев. Работы начнутся 12 мая.

Вырубка будет проводиться поэтапно на обширной территории, и она останется закрытой на все время проведения работ. На это время будет недоступна не только сама смотровая площадка "Кейзарскатс", но и другие природные объекты поблизости.

Находиться в этом районе во время вырубки строго запрещено, поскольку это опасно для жизни и здоровья.

DAP призывает жителей Сигулды и посетителей Гауйского национального парка избегать нахождения в зоне работ. Мост через Гаую и близлежащие луга останутся открытыми, поэтому прогулки рекомендуется планировать вдоль берега реки.

Также при планировании выходных на природе DAP рекомендует выбрать другие маршруты и объекты в Гауйском национальном парке или менее известные природные достопримечательности. В этом поможет сайт tiekamiesdaba.lv, созданный DAP, где собрана информация о возможностях экологического туризма по всей Латвии.

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