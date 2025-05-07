Фото Когда чудо цветения совпадает с Днем матери

Разнообразные тюльпаны, нарциссы, гиацинты, анютины глазки - миллионы цветов, словно один огромный букет от самой природы для всех мам.

Время с мамой - самый ценный подарок

День матери - это особый повод остановиться, вырваться из повседневной суеты и сказать самые главные слова. Поэтому важно подарить мамам не только цветы, но и самый ценный подарок - время, проведенное вместе. В эти выходные в Пакруойской усадьбе ждут особенные впечатления: от прогулок по цветущей территории до теплых разговоров в уютном кафе усадьбы. Каждый цветок, каждый уголок поместья в эти выходные пригласит остановиться и насладиться тем, что в жизни действительно важно.

Пакруойская усадьба Фото: Пресс-фото

Незабываемые впечатления для всей семьи

Художественная инсталляции "Вселенная цветов", посвященная 150-летию М. К. Чюрлёниса, позволяет посетителям прочувствовать слияние музыки, живописи и природы. Детей порадуют старинная карусель, кроличий городок, ферма с животными, а в творческих мастерских каждый сможет создать маленькое весеннее чудо.

Все желающие смогут полакомиться вкуснейшими литовскими цеппелинами, в кабачке Traktierius будет пахнуть блюдами по старинным рецептам, а на экскурсиях с баронессой откроется история жизни дворянства. На цветущей ярмарке можно будет приобрести луковицы цветов и подарки ручной работы, чтобы увезти с собой частичку этого светлого весеннего дня.

Эти выходные ко Дню матери в Пакруойской усадьбе - это приглашение остановиться, побыть вместе и отпраздновать жизнь, когда кажется, что весь мир расцветает для мам.

Галерея: Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе

Подробнее о фестивале - на сайте усадьбы.