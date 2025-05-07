Фото Когда чудо цветения совпадает с Днем матери

Кажется, сама природа преподносит мамам самый красивый праздничный букет. Цветение тюльпанов и других весенних цветов в Пакруойской усадьбе продолжается в полную силу, превращая все вокруг в настоящий праздник цветения. Этой весной природа проснулась раньше обычного - первые почки начали распускаться уже в конце марта. Однако вскоре вернулись прохладные дни, и это замедлило темп цветения. В результате возник уникальный эффект: ранние и поздние сорта зацветают почти одновременно и продолжат цвести вплоть до Дня матери.
Разнообразные тюльпаны, нарциссы, гиацинты, анютины глазки - миллионы цветов, словно один огромный букет от самой природы для всех мам.
Время с мамой - самый ценный подарок
День матери - это особый повод остановиться, вырваться из повседневной суеты и сказать самые главные слова. Поэтому важно подарить мамам не только цветы, но и самый ценный подарок - время, проведенное вместе. В эти выходные в Пакруойской усадьбе ждут особенные впечатления: от прогулок по цветущей территории до теплых разговоров в уютном кафе усадьбы. Каждый цветок, каждый уголок поместья в эти выходные пригласит остановиться и насладиться тем, что в жизни действительно важно.
Незабываемые впечатления для всей семьи
Художественная инсталляции "Вселенная цветов", посвященная 150-летию М. К. Чюрлёниса, позволяет посетителям прочувствовать слияние музыки, живописи и природы. Детей порадуют старинная карусель, кроличий городок, ферма с животными, а в творческих мастерских каждый сможет создать маленькое весеннее чудо.
Все желающие смогут полакомиться вкуснейшими литовскими цеппелинами, в кабачке Traktierius будет пахнуть блюдами по старинным рецептам, а на экскурсиях с баронессой откроется история жизни дворянства. На цветущей ярмарке можно будет приобрести луковицы цветов и подарки ручной работы, чтобы увезти с собой частичку этого светлого весеннего дня.
Эти выходные ко Дню матери в Пакруойской усадьбе - это приглашение остановиться, побыть вместе и отпраздновать жизнь, когда кажется, что весь мир расцветает для мам.
Галерея: Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе
Подробнее о фестивале - на сайте усадьбы.
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