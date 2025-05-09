Видео Редкое событие в Латвии - вылупившийся в гнезде беркутов птенец

У одного из немногих размножающихся в Латвии беркутов - Спилве и Грислиса - 6 мая вылупился молодой птенец, сообщают Latvijas Valsts meži (LVM).
Птенец начал вылупляться в 13:53, когда в яйце появилась широкая трещина. Через несколько минут птенец уже вылупился, и самка съела скорлупу яйца.
"Это важное и ожидаемое событие. Беркуты в последний раз гнездились в конкретном месте в 2016 году. Несколько лет спустя, в 2020 году, была попытка гнездиться, однако птенец погиб из-за гибели одной из взрослых птиц, а самка в одиночку не смогла прокормить малыша. А в 2023 году эта пара орлов гнездилась в другом месте. В этом году мы ожидали гнездования орлов там же", - пояснил орнитолог, старший эксперт по окружающей среде LVM Угис Бергманис.
В Латвии гнездятся от восьми до 10 пар беркутов. Это один из редчайших видов птиц в Латвии.
За гнездованием беркутов можно наблюдать в прямом эфире.
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