Видео Редкое событие в Латвии - вылупившийся в гнезде беркутов птенец

"Это важное и ожидаемое событие. Беркуты в последний раз гнездились в конкретном месте в 2016 году. Несколько лет спустя, в 2020 году, была попытка гнездиться, однако птенец погиб из-за гибели одной из взрослых птиц, а самка в одиночку не смогла прокормить малыша. А в 2023 году эта пара орлов гнездилась в другом месте. В этом году мы ожидали гнездования орлов там же", - пояснил орнитолог, старший эксперт по окружающей среде LVM Угис Бергманис.