Тайна лох-несского чудовища, возможно, наконец раскрыта

На протяжении почти 100 лет весь мир затаив дыхание наблюдал, слушал и верил: загадочное существо - лох-несское чудовище, или Несси - вполне может оказаться реальным. Но теперь, благодаря находке 50-летней камеры и научным пояснениям ученых из Оксфордского университета, эта долго изучаемая легенда может наконец подойти к концу.