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Тайна лох-несского чудовища, возможно, наконец раскрыта

Перевод: rus.tvnet.lv
Лох-несское чудовище
Лох-несское чудовище Фото: AP/Scanpix

На протяжении почти 100 лет весь мир затаив дыхание наблюдал, слушал и верил: загадочное существо - лох-несское чудовище, или Несси - вполне может оказаться реальным. Но теперь, благодаря находке 50-летней камеры и научным пояснениям ученых из Оксфордского университета, эта долго изучаемая легенда может наконец подойти к концу.

Первое широко известное "наблюдение чудовища" датируется 2 мая 1933 года, когда одна пара утверждала, что видела в озере "огромное животное, барахтающееся и плещущееся на поверхности воды".

Знаменитая фотография 1934 года, сделанная Робертом Уилсоном...

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