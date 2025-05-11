В Латвии обнаружен гриб, не характерный для местной флоры

Гриб засушили и поместят в микологическую коллекцию музея, где он будет храниться среди других находок, без выставления на обозрение.

Миколог Инита Даниэле предполагает, что найденный пластинчатый гриб относится к роду Limacella, который обычно встречается в субтропиках и тропиках, а не в Европе.

"В мире, конечно, известен, просто мы не знаем, что это за гриб, потому что у нас нет определителей из всего мира.

Ну, вообще это близкий родственник мухоморов. Но мухоморы же тоже не все ядовитые. И этот - просто несъедобный, не ядовитый, просто несъедобный гриб.

В оранжереях и даже просто в горшках для цветов можно часто найти вот такие, не характерные для Латвии грибы, потому что мы привозим почву, привозим саженцы - возможно, вместе с какими-то тропическими или субтропическими грибами", - пояснила она.