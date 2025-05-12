Министр Берзиня в прошлом году получила доход в 130 тысяч евро

Размер доходов министра умного управления и регионального развития Инги Берзини в 2024 году составил около 130 тысяч евро, свидетельствует поданная ею декларация должностного лица.
На должности министра она получила почти 116 тысяч евро в качестве зарплаты. Остальные доходы ей поступают в основном от экономической и коммерческой деятельности, например от сдачи квартиры в аренду.
Как и в предыдущем году, Берзиня указала в декларации, что ей принадлежат восемь квартир в Кулдиге и совместная собственность в Гробине.
Министр задекларировала облигации на сумму около 5 тысяч евро и 50 тысяч евро в банковских сбережениях.
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