Министр Берзиня в прошлом году получила доход в 130 тысяч евро

На должности министра она получила почти 116 тысяч евро в качестве зарплаты. Остальные доходы ей поступают в основном от экономической и коммерческой деятельности, например от сдачи квартиры в аренду.

Как и в предыдущем году, Берзиня указала в декларации, что ей принадлежат восемь квартир в Кулдиге и совместная собственность в Гробине.

Министр задекларировала облигации на сумму около 5 тысяч евро и 50 тысяч евро в банковских сбережениях.