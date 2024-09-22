Дворец мечты и счастья или все же золотая клетка? Как в Османской империи красавицы попадали в гарем? Существовали ли какие-то строгие критерии их отбора или достаточно было просто красивой улыбки? Какой была жизнь в гареме и какие законы там царили?
Хотя мы часто представляем себе гарем как место, где султан держал постоянно растущее число женщин для удовлетворения своих низменных желаний, на самом деле все гораздо сложнее. Гарем султана выполнял самые разные функции, и жившие там женщины часто получали значительную власть, в том числе и над правителем.