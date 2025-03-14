ВИДЕО В гнезде орлана в Дурбе уже есть два яйца

Первое яйцо в этом сезоне было снесено поздно вечером 9 марта. По сравнению с прошлым годом, в этом году это произошло почти на две недели раньше. Однако в 2023 году первое яйцо Милда снесла уже 8 марта.

В этом году в прямой видеотрансляции хозяева гнезда Милда и Зорро (Зорис) открыли новый брачный сезон в начале февраля. Этой зимой пару орланов видели в прямом эфире на видео почти каждый день. Они внимательно продолжали строить гнездо и следить за своей территорией, где были замечены и другие орланы.

Милда вместе с новым самцом Зорро (Зорисом) с апреля прошлого года, поскольку предыдущий самец Хьюго исчез в середине апреля. В конце апреля, когда Милды не было, ворон забрал из гнезда оба яйца, поэтому предыдущий сезон в гнезде Дурбе оказался неудачным.

Как сообщалось, с марта 2017 года в этом гнезде обитает пара орланов, которых наблюдатели гнезда назвали Милдой и Раймисом. Сезон 2021 года начался в прямом эфире из гнезда орлана с тревожных для зрителей событий - исчезновения самца орлана Раймиса. Янис Кузе, руководитель проекта камер прямой трансляции LDF, ранее предсказал, что самка Милды, высидевшая три яйца, не сможет обеспечить инкубацию в одиночку, поэтому успешное гнездование в этом гнезде маловероятно. Тем не менее два птенца вылупились, но погибли из-за недостатка еды.