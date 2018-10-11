Во всем мире от голода и истощения страдает 821 млн человек

В особенности от недостатка продовольствия в целом ряде стран страдают дети. Около 151 миллиона детей во всем мире имеют задержки в развитии, связанные с недостаточным питанием. 51 миллионов детей страдают от истощения, указали авторы доклада.

Самая тяжелая обстановка сложилась в Центральноафриканской Республике, эксперты оценили ее как "крайне тяжелую". Еще в 51 государстве ситуация с недостатком продовольствия оценена как "серьезная" или "очень серьезная".

По ряду стран эксперты не смогли подсчитать общее значение "индекса голода", поскольку не имели достаточно данных, при этом в семи государствах также сложилась тревожная ситуация с обеспечением населения продовольствием - в Бурунди, Конго, Эритрее, Ливии, Сомали, Южном Судане и Сирии, передает Deutsche Welle.