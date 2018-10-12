Партии продолжат переговоры о формировании правительства

Новая консервативная партия (НКП) сегодня планировала встретиться с "KPV LV", "Для развития/За!", национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Новым Единством". Однако "KPV LV" решила сначала встретиться с каждой из партий и только потом снова повторно говорить с НКП.

Встреча НКП с ВЛ-ТБ/ДННЛ намечена на 11 часов, с "Новым Единством" - на 13 часов, с "Для развития/За!" - на 15 часов.

Также сегодня намечена встреча "KPV LV" и "Нового единства".