Пт, 12.10.2018
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США решили вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Инженерный корпус армии Соединенных Штатов в Европе в прошлом месяце разместил тендер на вырубку лесов на территории Польши. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что речь идет о вырубке деревьев на площади в 38 га. Это даст возможность создать новые объекты на авиационной базе Повидз. Там должен быть построен комплекс, в котором будет проводиться техобслуживание, а также будут храниться созданные запасы, пишет Gazeta ru.

Согласно имеющейся информации, предназначенные для вырубки леса в настоящее время находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который нацелен на сохранение редких видов животных и их среды обитания.

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