США решили вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы
12 октября 2018, 10:17
Инженерный корпус армии Соединенных Штатов в Европе в прошлом месяце разместил тендер на вырубку лесов на территории Польши. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что речь идет о вырубке деревьев на площади в 38 га. Это даст возможность создать новые объекты на авиационной базе Повидз. Там должен быть построен комплекс, в котором будет проводиться техобслуживание, а также будут храниться созданные запасы, пишет Gazeta ru.
Согласно имеющейся информации, предназначенные для вырубки леса в настоящее время находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который нацелен на сохранение редких видов животных и их среды обитания.