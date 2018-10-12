США решили вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы

Отмечается, что речь идет о вырубке деревьев на площади в 38 га. Это даст возможность создать новые объекты на авиационной базе Повидз. Там должен быть построен комплекс, в котором будет проводиться техобслуживание, а также будут храниться созданные запасы, пишет Gazeta ru.