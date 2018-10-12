Важное напоминание водителям: с четверга по дорогам больше нельзя носиться как летом

На участках, на которых максимально разрешенная скорость была увеличена до 100 км/час, она отменена.

С наступлением осенней погоды автоводителей призывают не забывать о том, что в утренние и вечерние часы становится все темнее, видимость может ухудшить и густой туман. Из-за дождя и опавших листьев дороги могут стать скользкими, сильные порывы осеннего ветра могут привести к появлению поломанных деревьев и веток на дорогах. Как сообщает агентство ЛЕТА, водителей призывают выбирать соответствующую скорость езды и быть внимательными на дороге.

В сети государственных автодорог с продолжением сезона ремонтов на отдельных участках по-прежнему нужно считаться с ограничениями движения. Больше всего ограничений в данный момент на региональных автодорогах, крупнейшие из которых - между Вентспилсом и Лиепаей на участке от Лабрагса до Мажайне, где восемь участков со временными светофорами. Продолжаются и работу на Видземском шоссе у Берзскрогса.