Самый длинный беспересадочный рейс в мире успешно прибыл в Нью-Йорк

Этот рейс возобновлен Сингапурскими авиалиниями; пять лет назад его отменили из-за дороговизны. На борту самолета на этот раз было 150 пассажиров и 17 членов экипажа.

"Полет прошел легко и гладко. На борту все сошлись в мнении, что время пролетело незаметно - будто и не было 17,5 часов", - сказал Би-би-си Джеффри Томас, главный редактор сайта airlineratings.com.

Есть и другие беспересадочные рейсы похожей длительности. Например, рейс из австралийского Перта в Лондон, или рейс Qatar из Окленда (Новая Зеландия) в Доху, передает BBC.