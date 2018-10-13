Самый длинный беспересадочный рейс в мире успешно прибыл в Нью-Йорк

Самый долгий безостановочный коммерческий рейс совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка. Он прилетел из Сингапура, преодолев 15 тысяч километров за 17 часов и 52 минуты.
Этот рейс возобновлен Сингапурскими авиалиниями; пять лет назад его отменили из-за дороговизны. На борту самолета на этот раз было 150 пассажиров и 17 членов экипажа.
"Полет прошел легко и гладко. На борту все сошлись в мнении, что время пролетело незаметно - будто и не было 17,5 часов", - сказал Би-би-си Джеффри Томас, главный редактор сайта airlineratings.com.
Есть и другие беспересадочные рейсы похожей длительности. Например, рейс из австралийского Перта в Лондон, или рейс Qatar из Окленда (Новая Зеландия) в Доху, передает BBC.
Сингапурские авиалинии считают, что спрос на сверхдлинные перелеты будет большим: пассажиры хотят сэкономить время, которое обычно тратится на пересадку.