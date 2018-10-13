Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста

Принц подчеркнул, что королевство Саудовская Аравия заботится о соблюдении норм международного права и интересах своих граждан как внутри страны, так и за границей. Он поддержал идею о сотрудничестве турецких и саудовских спецслужб в расследовании дела и сообщил об искреннем стремлении властей страны выяснить всю правду об исчезновении журналиста.

Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По требованию властей он должен был лично получить в дипломатическом представительстве документы о разводе. Журналист оставил жену ждать у входа, но так и не вышел обратно, передает Lenta ru.