Сб, 13.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста

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Джамаль Хашкаджи

ФОТО: AP/Scanpix

Министр внутренних дел Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Сауд ибн Наиф, заявил, что власти его страны осуждают «ложные обвинения» в похищении журналиста-оппозиционера Джамаля Хашкаджи. По словам министра, информация о приказе убить журналиста — ложь и голословные утверждения. Об этом 12 октября сообщило Saudi Press Agency.

Принц подчеркнул, что королевство Саудовская Аравия заботится о соблюдении норм международного права и интересах своих граждан как внутри страны, так и за границей. Он поддержал идею о сотрудничестве турецких и саудовских спецслужб в расследовании дела и сообщил об искреннем стремлении властей страны выяснить всю правду об исчезновении журналиста.

Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По требованию властей он должен был лично получить в дипломатическом представительстве документы о разводе. Журналист оставил жену ждать у входа, но так и не вышел обратно, передает Lenta ru.

Работники учреждения утверждают, что он «просто ушел». Турецкие власти предположили, что саудовские спецслужбы убили журналиста прямо в здании и вывезли тело в одном из тонированных автомобилей, неоднократно заезжавших на территорию генконсульства в тот день. Черный фургон, попавший на камеры наблюдения, объявили в розыск.

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