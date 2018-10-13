Госдепартамент лишил Хиллари Клинтон доступа к секретным данным

Письмо было отправлено еще в начале сентября, но обнародовали его только в минувшую пятницу, отмечает издание. В нем говорится, что Клинтон лишили доступа к секретной информации 30 августа. 20 сентября такие же меры были приняты в отношении пятерых ассистентов бывшего госсекретаря, в том числе давней помощницы Клинтон Шерил Миллс. Имена остальных из письма вымараны.

Все эти помощники были известны как ассистенты-исследователи, что позволяло им сохранить доступ к засекреченным данным и после того, как они перестали работать в Госдепартаменте, отмечает Politico, передает Newsru.com.