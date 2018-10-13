Генсек ООН потребовал раскрыть правду о судьбе пропавшего в Турции саудовского журналиста Хашкаджи

Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си Камалю Ахмеду в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать "новой нормой", передает BBC .

"Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это [...] Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо", - сказал генсек ООН.