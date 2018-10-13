Сб, 13.10.2018
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Генсек ООН потребовал раскрыть правду о судьбе пропавшего в Турции саудовского журналиста Хашкаджи

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Антониу Гутерриш

ФОТО: BEBETO MATTHEWS / TT NYHETSBYRÅN

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал раскрыть правду о судьбе саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си Камалю Ахмеду в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать "новой нормой", передает BBC.

"Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это [...] Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо", - сказал генсек ООН.

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