Генсек ООН потребовал раскрыть правду о судьбе пропавшего в Турции саудовского журналиста Хашкаджи
13 октября 2018, 13:35
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал раскрыть правду о судьбе саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си Камалю Ахмеду в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать "новой нормой", передает BBC.
"Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это [...] Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо", - сказал генсек ООН.