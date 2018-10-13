Трамп раскрыл подробности освобождения пастора, который поссорил США и Турцию

«Не было никакой сделки с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона», — написал Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что он не заключает сделок для освобождения «заложников». При этом Трамп отметил, что на освобождение Брансона власти США отреагировали с «огромной признательностью», передает Gazeta ru.