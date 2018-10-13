Сб, 13.10.2018
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Трамп раскрыл подробности освобождения пастора, который поссорил США и Турцию

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Эндрю Крэйг Брансон

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американская сторона не заключала с Турцией сделки для освобождения пастора Эндрю Брансона.

«Не было никакой сделки с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона», — написал Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что он не заключает сделок для освобождения «заложников». При этом Трамп отметил, что на освобождение Брансона власти США отреагировали с «огромной признательностью», передает Gazeta ru.

Президент Соединенных Штатов предположил, что освобождение пастора может привести к установлению между США и Турцией «хороших, а может и прекрасных» отношений.

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